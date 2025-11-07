İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Pentaqon rəhbəri narkotik yüklü daha bir katerin vurulduğunu açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 08:40
    Pentaqon rəhbəri narkotik yüklü daha bir katerin vurulduğunu açıqlayıb

    Pentaqon rəhbəri Pit Heqset Karib dənizinin beynəlxalq sularında narkotik daşımaq üçün istifadə olunan katerin Amerika qüvvələri tərəfindən məhv edildiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Heqset bu barədə "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

    Məlumata görə, katerdə üç nəfər olub, onlar narkotik daşıyıblar. Zərbə nəticəsində hər üçü həlak olub.

    "Daha əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, narkotik terrorçularının gəmilərinə hücumlar amerikalıları zəhərləməyi dayandırana qədər davam edəcək. Ölkəmizi təhdid edən bütün narko-terrorçulara: Əgər sağ qalmaq istəyirsinizsə, narkotik ticarətini dayandırın. Əgər təhlükəli narkotik alverinə davam etsəniz, sizi öldürəcəyik", - Pentaqon rəhbəri əlavə edib.

    "CNN"in məlumatına görə, ABŞ ordusu son aylarda narkotik ticarəti ilə mübarizədə ən azı 18 kiçik gəmini məhv edib, nəticədə 70 nəfər ölüb.

    kater narkotik ABŞ Karib dənizi
    Video
    США нанесли удар по еще одному судну с наркотиками в Карибском море

    Son xəbərlər

    09:21

    Azərbaycanda meşə quruluşu və planlaşdırma xəritələrinin hazırlanması işləri tamamlanmaq üzrədir

    Ekologiya
    09:19
    Foto

    SOCAR və "Sinopec Engineering" əməkdaşlığa dair çərçivə sazişi imzalayıblar

    Energetika
    09:15
    Foto

    Hərbi Prokurorluqda Zəfər gününə həsr olunan tədbir keçirilib

    Daxili siyasət
    09:13

    Göygöldə kişi yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    09:09

    Azərbaycan Basketbol Liqasının VI turunda daha iki qarşılaşma baş tutacaq

    Komanda
    09:07

    Biləsuvarda sobaya yıxılan qadın yanaraq ölüb

    Hadisə
    09:07

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (07.11.2025)

    Maliyyə
    09:06
    Foto

    Cənubi Koreyada qüllənin uçması nəticəsində ən azı üç nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    09:00

    Azərbaycan Premyer Liqasında "Zəfər turu"na bu gün start veriləcək

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti