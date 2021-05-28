США намерены выяснить происхождение коронавируса

Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса нового типа.

Разведслужбы США располагают некоторыми данными, с помощью которых, возможно, удастся установить источник возникновения коронавируса нового типа.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times , в Белом доме надеются, что союзники США смогут подключить разведывательные сети своих союзников для получения дополнительной информации о лаборатории и ее работе.

В распространенном 26 мая письменном заявлении от имени президента США Джо Байдена говорилось, что президент поручил спецслужбам США "вновь удвоить усилия" с целью изучения всех имеющихся данных и подготовки для него через 90 дней нового отчета. Глава Белого дома надеется, что это позволит "приблизиться к более четкому выводу".

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 27 мая заявил, что подобное поручение американского президента указывает на то, что "США не заботятся о фактах и истине, не заинтересованы в проведении серьезного, основанного на науке исследования".