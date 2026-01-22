Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    США намерены сместить правительство Кубы до конца 2026 года

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 08:02
    США намерены сместить правительство Кубы до конца 2026 года

    Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года.

    Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    В публикации отмечается, что поиск людей в правительстве Кубы начался после воодушевления свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Администрация президента США оценивает экономику Кубы как "близкую к краху", а правительство страны никогда не было "таким хрупким" после потери жизненно важного союзника в лице Мадуро, утверждают источники.

