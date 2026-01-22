США намерены сместить правительство Кубы до конца 2026 года

Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что поиск людей в правительстве Кубы начался после воодушевления свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Администрация президента США оценивает экономику Кубы как "близкую к краху", а правительство страны никогда не было "таким хрупким" после потери жизненно важного союзника в лице Мадуро, утверждают источники.