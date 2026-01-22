İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    KİV: ABŞ 2026-cı ilin sonuna qədər Kuba hökumətini devirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    22 yanvar, 2026
    08:42
    ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası 2026-cı ilin sonuna qədər Kuba hökumətini devirmək niyyətindədir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "The Wall Street Journal" qəzeti məlumat yayıb.

    Nəşr qeyd edib ki, Kuba hökuməti daxilində insanların axtarışı Venesuela prezidenti Nikolas Maduronun devrilməsindən ilhamlandıqdan sonra başlayıb.

    Mənbələr bildirib ki, ABŞ Prezident administrasiyası Kuba iqtisadiyyatını "çökməyə yaxın" kimi qiymətləndirib və ölkə hökuməti Madurodakı həyati müttəfiqini itirdikdən sonra heç vaxt "bu qədər kövrək" olmayıb.

