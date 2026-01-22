KİV: ABŞ 2026-cı ilin sonuna qədər Kuba hökumətini devirmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 08:42
ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası 2026-cı ilin sonuna qədər Kuba hökumətini devirmək niyyətindədir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "The Wall Street Journal" qəzeti məlumat yayıb.
Nəşr qeyd edib ki, Kuba hökuməti daxilində insanların axtarışı Venesuela prezidenti Nikolas Maduronun devrilməsindən ilhamlandıqdan sonra başlayıb.
Mənbələr bildirib ki, ABŞ Prezident administrasiyası Kuba iqtisadiyyatını "çökməyə yaxın" kimi qiymətləndirib və ölkə hökuməti Madurodakı həyati müttəfiqini itirdikdən sonra heç vaxt "bu qədər kövrək" olmayıb.
Son xəbərlər
09:27
UEFA Avropa Liqasının Liqa mərhələsində VII turun qarşılaşmaları keçiriləcəkFutbol
09:15
UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın futbolçusu bir göstəricidə ilk "5-lik"də qərarlaşıbFutbol
09:09
Yevlaxda bir ailənin 5 üzvü dəm qazından zəhərlənib, ölən varHadisə
09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (22.01.2026)Maliyyə
09:00
Futzal üzrə Azərbaycan millisi bu gün yoldaşlıq oyunu keçirəcəkFutbol
09:00
Sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin təhsil haqqı xərcləri dövlət hesabına qarşılanacaqElm və təhsil
08:56
Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (22.01.2026)Maliyyə
08:42
KİV: ABŞ 2026-cı ilin sonuna qədər Kuba hökumətini devirmək niyyətindədirDigər ölkələr
08:30