США намерены прекратить помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ США прекратят оказывать помощь Гондурасу, Гватемале и Сальвадору.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написал президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"Гондурас, Гватемала и Сальвадор ничего не делают для Соединенных Штатов, только забирают наши деньги. Говорят, что в Гондурасе формируется новый караван (мигрантов. – Прим. ред.) и они ничего не делают. Мы будем прекращать всю помощь этим трем странам, которые в течение многих лет используют США в своих интересах!", - написал президент.

Отметим, что к США сейчас по территории Мексики идут несколько караванов мигрантов из Центральной Америки. По разным оценкам, в районе городов Тихуана и Мехикали на границе с США могут находиться порядка 6-9 тысяч мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора.