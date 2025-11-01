Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    США надеются на вступление Сирии в коалицию по борьбе с ИГ

    • 01 ноября, 2025
    • 21:34
    США надеются на вступление Сирии в коалицию по борьбе с ИГ

    Вашингтонская администрация ожидает, что власти Сирии объявят о вступлении в международную коалицию во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ.

    Как передает Report, об этом заявил американский посол в Турции и спецпредставитель по Сирии Том Баррак, выступая на форуме "Манамский диалог" в Бахрейне.

    По его словам, сирийские власти "собираются подписать" соответствующий документ. Как добавил Баррак, глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани "может завтра (2 октября - ред.) заявить об этом". "Это огромный шаг", - подчеркнул спецпредставитель.

    Президент Сирии Ахмед аш-Шараа, как ожидается, посетит Вашингтон. По словам Баррака, сирийский лидер во время этой поездки может объявить о вступлении Сирии в упомянутую коалицию.

    Suriya "İŞİD"ə qarşı mübarizə aparan koalisiyaya qoşula bilər

