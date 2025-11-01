Suriya "İŞİD"ə qarşı mübarizə aparan koalisiyaya qoşula bilər
- 01 noyabr, 2025
- 21:30
Vaşinqton administrasiyası Suriya hakimiyyətinin "İŞİD" terror qruplaşması ilə mübarizə aparan ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyaya qoşulmasını elan etməsini gözləyir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bəhreyndə Manama Dialoqu forumunda çıxış edən ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri və Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barak deyib.
Onun sözlərinə görə, Suriya hakimiyyəti müvafiq sənədi "imzalamaq niyyətindədir".
Barak əlavə edib ki, müvəqqəti hökumətin xarici işlər naziri Əsəd əl-Şeybani "bunu sabah (bazar günü – Qeyd) elan edə bilər: "Bu, böyük addımdır".
Diplomat forumun kənarında jurnalistlərə Suriyanın keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraanın Vaşinqtona səfərinin gözlənildiyini də bildirib. Onun sözlərinə görə, Əl-Şaraa bu səfər zamanı Suriyanın yuxarıda adı çəkilən koalisiyaya qoşulmasını elan edə bilər.