    Suriya "İŞİD"ə qarşı mübarizə aparan koalisiyaya qoşula bilər

    • 01 noyabr, 2025
    • 21:30
    Suriya İŞİDə qarşı mübarizə aparan koalisiyaya qoşula bilər

    Vaşinqton administrasiyası Suriya hakimiyyətinin "İŞİD" terror qruplaşması ilə mübarizə aparan ABŞ-ın rəhbərlik etdiyi beynəlxalq koalisiyaya qoşulmasını elan etməsini gözləyir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bəhreyndə Manama Dialoqu forumunda çıxış edən ABŞ-ın Türkiyədəki səfiri və Suriya üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barak deyib.

    Onun sözlərinə görə, Suriya hakimiyyəti müvafiq sənədi "imzalamaq niyyətindədir".

    Barak əlavə edib ki, müvəqqəti hökumətin xarici işlər naziri Əsəd əl-Şeybani "bunu sabah (bazar günü – Qeyd) elan edə bilər: "Bu, böyük addımdır".

    Diplomat forumun kənarında jurnalistlərə Suriyanın keçid dövrü Prezidenti Əhməd Əl Şaraanın Vaşinqtona səfərinin gözlənildiyini də bildirib. Onun sözlərinə görə, Əl-Şaraa bu səfər zamanı Suriyanın yuxarıda adı çəkilən koalisiyaya qoşulmasını elan edə bilər.

    Təyyarə qəzası ABŞ
