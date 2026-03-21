США начали первую фазу высвобождения нефти из стратегического резерва

США приступили к первой фазе высвобождения нефти из стратегического резерва, выделив нефтяным компаниям 42,5 млн баррелей сырья.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте Министерства энергетики США, поставки начались в тот же день.

Согласно информации ведомства, данный объем стал первой частью из запланированных к высвобождению 172 млн баррелей нефти в течение 120 дней.

В Минэнерго США ожидают, что компании, получившие нефть на первом этапе, впоследствии восполнят стратегический резерв в совокупности на 55 млн баррелей.

Ранее, 12 марта, американское ведомство сообщило о намерении администрации Вашингтона направить на рынок в общей сложности 172 млн баррелей нефти из национального стратегического резерва. При этом предполагается, что в течение 2027 года резерв будет пополнен примерно на 200 млн баррелей.

В настоящее время в стратегическом нефтяном резерве США содержится около 415 млн баррелей нефти при общей разрешенной емкости в 714 млн баррелей.