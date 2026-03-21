ABŞ neftin qiymətini endirməkdə israrlıdır
Digər ölkələr
- 21 mart, 2026
- 08:50
ABŞ strateji ehtiyatından neftin azad edilməsinin birinci mərhələsinə başlayıb və neft şirkətlərinə 42,5 milyon barel xam neft ayırıb.
"Report"un ABŞ Energetika Nazirliyinin saytında dərc olunmuş açıqlamaya istinadən verdiyi məlumata görə, tədarüklər eyni gündə başlayıb.
Qeyd olunub ki, bu həcm 120 gün ərzində buraxılması planlaşdırılan 172 milyon barel neftin ilk hissəsidir. ABŞ Energetika Nazirliyi ilk mərhələdə neft alan şirkətlərin sonradan strateji ehtiyatı ümumilikdə 55 milyon barel artıracağını gözləyir.
2027-ci il ərzində ehtiyatın təxminən 200 milyon barel artırılacağı gözlənilir. ABŞ-ın strateji neft ehtiyatları hazırda təxminən 415 milyon barel "qara qızıl"a malikdir.
