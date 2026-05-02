    Xarici siyasət
    • 02 may, 2026
    • 13:17
    Çili diplomatı: 2026-cı il üçün məqsəd - Azərbaycanla ticarət əlaqələrinin inkişafıdır

    Çili Azərbaycanla ticari-iqtisadi əlaqələrin inkişafında maraqlıdır, bu, 2026-cı il üçün əsas məqsəddir.

    Bunu "Report"un Laçına ezam olunmuş əməkdaşının sualını cavablandırarkən Çilinin Bakıdakı müvəqqəti işlər vəkili Xuan Karlos Salasar Alvares bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hazırda əsas vəzifə ölkələr arasında ikitərəfli ticarətin inkişafıdır: "Hazırda biz ikitərəfli ticarəti yaxşılaşdırmağa çalışırıq - bu, cari il üçün əsas məqsədimizdir".

    İqtisadi əməkdaşlığın ən perspektivli istiqamətlərindən bəhs edən diplomat bildirib ki, Çili Azərbaycan texnologiyaları və dərman vasitələri ilə maraqlanır, həmçinin öz məhsullarının Azərbaycana tədarükünü genişləndirməyə ümid edir.

    "Biz şirkətlər üçün Azərbaycandan bəzi texnologiyalar, eləcə də dərman vasitələri alırıq. Öz növbəmizdə biz balıq məhsulları, xüsusən də qızılbalıq, həmçinin quru meyvələr, meyvələr və digər minerallar kimi məhsullarımızı daha fəal şəkildə təklif etmək istərdik", - Alvares əlavə edib.

    Diplomat vurğulayıb ki, Çili və Azərbaycan arasında beynəlxalq platformalarda fəal əməkdaşlıq qurulub:

    "Çoxtərəfli əməkdaşlıq sahəsində münasibətlər çox yaxşıdır. Biz BMT çərçivəsində, İnsan Hüquqları Şurasında, eləcə də müxtəlif iqtisadi platformalarda əməkdaşlıq edirik. Biz Azərbaycanın Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etdiyi dövrdə də qarşılıqlı fəaliyyət göstərmişdik, COP29 çərçivəsində də fəal siyasi əməkdaşlıq mövcud idi".

    Çili Xuan Karlos Salasar Alvares İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    Чилийский дипломат: Цель на 2026 год - развитие торговых отношений с Азербайджаном
    Chilean diplomat: Goal for 2026 - to develop trade relations with Azerbaijan

    Son xəbərlər

    14:42

    Cevdet Yılmaz Ermənistana səfər edəcək

    Region
    14:41

    WUF13-də qeydiyyatdan keçən ölkələrin sayı 176-ya çatıb

    İnfrastruktur
    14:31

    "İZ Community": Azərbaycan və Qazaxıstan təhsil sahəsində əməkdaşlığı fəal şəkildə inkişaf etdirir

    Elm və təhsil
    14:29
    Foto

    Heydər Əliyev Mərkəzində "İz" sənədli filminin nümayişi olub

    Mədəniyyət siyasəti
    14:22

    Azərbaycanda manatla geniş pul kütləsi 7 % artıb

    Maliyyə
    14:20

    "Real"ın futbolçusu Dani Karvahalın ayaq barmağında sınıq aşkarlanıb

    Futbol
    14:19

    Marian de Yonq: Qarabağa səfər Niderland nümayəndə heyəti üçün heyranedici oldu

    Qarabağ
    14:11
    Foto

    Azərbaycan Rabatda Beynəlxalq Nəşriyyat və Kitab Sərgisində iştirak edir

    Mədəniyyət siyasəti
    14:08

    "Böyük Dəbilqə": Rəşid Məmmədəliyev bürünc medal uğrunda görüşə çıxacaq - YENİLƏNİB

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti