    Внешняя политика
    • 02 мая, 2026
    • 13:00
    Чилийский дипломат: Цель на 2026 год - развитие торговых отношений с Азербайджаном

    Чили заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений с Азербайджаном, это основная цель на 2026 год.

    Об этом отвечая на вопрос корреспондента Report в Лачыне заявил временный поверенный в делах Чили в Баку Хуан Карлос Саласар Альварес.

    По его словам, сейчас основной задачей является развитие двусторонней торговли между странами: "Сейчас мы пытаемся улучшить двустороннюю торговлю - это наша главная цель на текущий год".

    Говоря о наиболее перспективных направлениях экономического сотрудничества, дипломат сообщил, что Чили заинтересованы в азербайджанских технологиях и медикаментах, а также рассчитывают расширить поставки своей продукции в Азербайджан.

    "Мы закупаем у Азербайджана некоторые технологии для компаний, а также медикаменты. Со своей стороны мы хотели бы активнее предлагать нашу продукцию, такую как рыбная, особенно лосось, а также сухофрукты, свежие фрукты и другие минералы", - добавил Альварес.

    Дипломат подчеркнул, что между Чили и Азербайджаном налажено активное сотрудничество на международных площадках.

    "Отношения очень хорошие в сфере многостороннего сотрудничества. Мы сотрудничаем в рамках ООН, в Совете по правам человека, а также на различных экономических площадках. Мы взаимодействовали и тогда, когда Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, было активное политическое сотрудничество и в рамках COP29", - сказал Альварес.

    Хуан Карлос Саласар Альварес Азербайджано-чилийские отношения Чили COP29 Движение неприсоединения Экономическое сотрудничество
    Çili diplomatı: 2026-cı il üçün məqsəd - Azərbaycanla ticarət əlaqələrinin inkişafıdır
    Chilean diplomat: Goal for 2026 - to develop trade relations with Azerbaijan

