Чилийский дипломат: Цель на 2026 год - развитие торговых отношений с Азербайджаном

Чили заинтересованы в развитии торгово-экономических отношений с Азербайджаном, это основная цель на 2026 год.

Об этом отвечая на вопрос корреспондента Report в Лачыне заявил временный поверенный в делах Чили в Баку Хуан Карлос Саласар Альварес.

По его словам, сейчас основной задачей является развитие двусторонней торговли между странами: "Сейчас мы пытаемся улучшить двустороннюю торговлю - это наша главная цель на текущий год".

Говоря о наиболее перспективных направлениях экономического сотрудничества, дипломат сообщил, что Чили заинтересованы в азербайджанских технологиях и медикаментах, а также рассчитывают расширить поставки своей продукции в Азербайджан.

"Мы закупаем у Азербайджана некоторые технологии для компаний, а также медикаменты. Со своей стороны мы хотели бы активнее предлагать нашу продукцию, такую как рыбная, особенно лосось, а также сухофрукты, свежие фрукты и другие минералы", - добавил Альварес.

Дипломат подчеркнул, что между Чили и Азербайджаном налажено активное сотрудничество на международных площадках.

"Отношения очень хорошие в сфере многостороннего сотрудничества. Мы сотрудничаем в рамках ООН, в Совете по правам человека, а также на различных экономических площадках. Мы взаимодействовали и тогда, когда Азербайджан председательствовал в Движении неприсоединения, было активное политическое сотрудничество и в рамках COP29", - сказал Альварес.