"Mançester Yunayted" Mikki van de Veni heyətinə qatmaq istəyir
Futbol
- 02 may, 2026
- 13:11
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Niderland millisinin üzvü Mikki van de Veni heyətinə qatmaq istəyir.
"Report" "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" "Tottenhem"də çıxış edən futbolçunu transfer etməkdə maraqlıdır.
Klub rəhbərliyi 25 yaşlı müdafiəçinin keçidini yayda gerçəkləşdirmək niyyətindədir.
Bundan əlavə, İspaniya təmsilçisi "Barselona" da Mikki van de Venlə müqavilə imzalamağı planlaşdırır.
Xatırladaq ki, oyunçunun "Tottenhem"lə müqaviləsinin müddəti 2029-cu ilin yayınadək qüvvədədir. O, cari mövsüm bütün yarışlarda 40 matçda 7 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.
