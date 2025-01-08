США на этой неделе могут ввести новые санкции против Венесуэлы

Администрация действующего президента США Джо Байдена на текущей неделе может ввести новые санкции в отношении Венесуэлы.

Администрация действующего президента США Джо Байдена на текущей неделе может ввести новые санкции в отношении Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

"Администрация Байдена собирается ввести на нынешней неделе новые санкции против режима [президента Николаса] Мадуро в Венесуэле в преддверии пятничной "инаугурации" президента, сообщили мне два американских должностных лица. Госдепартамент может объявить о первом раунде санкций в среду", - пишет издание.

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Мадуро. За него проголосовали 51,95% избирателей. Его основной соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил поддержку 43,18% избирателей. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.

С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. В церемонии инаугурации, которая пройдет в Каракасе 10 января, РФ будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом ряд стран, включая США, не признал переизбрание Мадуро на третий срок и поддержал Гонсалеса.