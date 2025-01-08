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США на этой неделе могут ввести новые санкции против Венесуэлы

США на этой неделе могут ввести новые санкции против Венесуэлы Администрация действующего президента США Джо Байдена на текущей неделе может ввести новые санкции в отношении Венесуэлы.
Другие страны
8 января 2025 г. 09:14
США на этой неделе могут ввести новые санкции против Венесуэлы

Администрация действующего президента США Джо Байдена на текущей неделе может ввести новые санкции в отношении Венесуэлы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios.

"Администрация Байдена собирается ввести на нынешней неделе новые санкции против режима [президента Николаса] Мадуро в Венесуэле в преддверии пятничной "инаугурации" президента, сообщили мне два американских должностных лица. Госдепартамент может объявить о первом раунде санкций в среду", - пишет издание.

28 июля 2024 года в Венесуэле прошли выборы, победу на которых одержал действующий глава государства Мадуро. За него проголосовали 51,95% избирателей. Его основной соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил поддержку 43,18% избирателей. Один из лидеров оппозиции Мария Корина Мачадо уже в день голосования заявила, что команда Гонсалеса не признает поражение на выборах.

С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. В церемонии инаугурации, которая пройдет в Каракасе 10 января, РФ будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. При этом ряд стран, включая США, не признал переизбрание Мадуро на третий срок и поддержал Гонсалеса.

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Версия на английском языке US to roll out new Venezuela sanctions this week
Версия на азербайджанском языке ABŞ Venesuelaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edə bilər

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