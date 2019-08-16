США на 4,3 млрд долларов сократит расходы на международную помощь

Белый дом намерен более чем на четыре миллиарда долларов сократить расходы США на международную помощь, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Издание Politico со ссылкой на источники в американской администрации сообщает, что соответствующий проект уже подготовлен в бюджетном управлении Белого дома. Согласно документу, расходы Американского агентства по международному развитию (USAID) будут урезаны на 2,3 миллиарда долларов, а программы международной помощи, осуществляемые в рамках госдепа, не досчитаются двух миллиардов долларов.

Поправки к бюджету могут быть направлены в конгресс уже в начале следующей недели. В распоряжении законодателей будет 45 дней, чтобы одобрить или отвергнуть предложенный президентом пакет. Однако, как отмечает издание, на время рассмотрения спорные фонды остаются замороженными, а после 30 сентября, когда в США истекает финансовый год, они будут аннулированы автоматически.

В материале отмечается, что сокращение расходов на международную помощь не коснется проектов, которые курируют дочь президент США Дональда Трампа Иванка и вице-президент Майк Пенс.