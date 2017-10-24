США могут ввести санкции в отношении Мьянмы из-за ситуации в штате Ракхайн

Баку. 24октября. REPORT.AZ/ Американские власти могут ввести санкции в отношении Мьянмы в связи с «нарушениями прав человека» в Ракхайне.

Как передает Report,об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

«Мы изучаем механизмы привлечения к ответственности, доступные в соответствии с законодательством США, включая целенаправленные глобальные санкции согласно закону о Магнитском», — говорится в сообщении.

Там также отметили, что правительство Мьянмы и её вооруженные силы должны принять немедленные меры для обеспечения мира и безопасности в стране.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что США уже ограничили взаимодействие с армией Мьянмы.