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    США могут продолжить ужесточение иммиграционной политики

    США могут расширить список стран, в отношении которых Вашингтон ужесточает иммиграционную политику

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Власти США могут расширить список стран, в отношении которых Вашингтон ужесточает иммиграционную политику.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала NBC начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

    Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает порядок приема беженцев и устанавливает запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

    "Возможно, в будущем исполнительный указ затронет и другие государства", - сказал начальник аппарата сотрудников Белого дома.

    Он подчеркнул, что Трамп торопился с ужесточением иммиграционной политики, так как хотел "быстрее защитить Америку".

    Прибэс заверил, что при выборе стран, в отношении которых были введены указанные меры, администрация Трампа не руководствовалась личными интересами. 

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