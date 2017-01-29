США могут продолжить ужесточение иммиграционной политики

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Власти США могут расширить список стран, в отношении которых Вашингтон ужесточает иммиграционную политику.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в эфире телеканала NBC начальник аппарата сотрудников Белого дома Райнс Прибэс.

Ранее президент Дональд Трамп подписал указ, который ужесточает порядок приема беженцев и устанавливает запрет продолжительностью 90 дней на допуск в США граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

"Возможно, в будущем исполнительный указ затронет и другие государства", - сказал начальник аппарата сотрудников Белого дома.

Он подчеркнул, что Трамп торопился с ужесточением иммиграционной политики, так как хотел "быстрее защитить Америку".

Прибэс заверил, что при выборе стран, в отношении которых были введены указанные меры, администрация Трампа не руководствовалась личными интересами.