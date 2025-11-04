Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    США лишь частично профинансируют программу продпомощи населению из-за шатдауна

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 00:49
    США лишь частично профинансируют программу продпомощи населению из-за шатдауна

    Вашингтонская администрация обязалась лишь частично профинансировать Программу дополнительной продовольственной помощи (SNAP).

    Как передает Report со ссылкой на ABC News, об этом сообщил высокопоставленный представитель Министерства сельского хозяйства США федеральному судье.

    "Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа обязалась частично профинансировать Программу дополнительной продовольственной помощи выплатой в размере 4,65 млрд долларов, но использование средств из чрезвычайного фонда для выплаты сокращенных пособий по программе SNAP может занять от нескольких недель до нескольких месяцев", - говорится в сообщении.

    Минсельхоз США таким образом частично удовлетворил требование суда в штате Род-Айленд, который 31 октября предписал администрации Трампа в условиях приостановки деятельности правительства (шатдауна) выделить финансирование на оказание продовольственной помощи, необходимой примерно 42 млн американцев.

    Помимо задержки, администрация Трампа также заявила, что для финансирования программы SNAP в ноябре не хватает 4 млрд долларов из необходимых 8 млрд. Таким образом, будут покрыты нужды лишь половины малоимущей и уязвимой группы населения страны.

    Согласно заявлению заместителя министра по вопросам продовольствия, питания и обслуживания потребителей Патрика Пенна, выплата в рамзере 4,65 млрд долларов полностью исчерпает резервный фонд программы SNAP.

    Агентство Associated Press в свою очередь отмечает, что средний размер выплат по программе составляет в США $190 на человека. При этом поступление средств может занимать до двух недель.

    31 октября Трамп заявил, что у Белого дома нет законных полномочий для выделения средств на программу из-за шатдауна правительства. При этом американский лидер отметил, что если суд предоставит Белому дому соответствующее юридическое указание, то он "сочтет честью" обеспечить финансирование по программе SNAP, как это произошло с выплатами для военных и сотрудников правоохранительных органов.

    США продовольственная помощь SNAP

    Последние новости

    00:49

    США лишь частично профинансируют программу продпомощи населению из-за шатдауна

    Другие страны
    00:21

    Зеленский: Потеря позиций не страшна, если сохранен личный состав

    Другие страны
    00:18

    Фон дер Ляйен: ЕС предоставит экстренную энергетическую помощь Украине

    Другие страны
    00:12

    Telegraph: Би-би-си сфальсифицировала речь Трампа в передаче перед выборами

    Другие страны
    00:06

    Зеленский: Украина наладит массовое производство ракет "Фламинго"

    Другие страны
    23:55

    Армия Израиля ликвидировала еще двух боевиков "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    23:40
    Фото

    Гражданам Азербайджана в Нью-Йорке оказаны выездные консульские услуги

    Внешняя политика
    23:22

    Генсек ООН поблагодарил Катар за роль в прекращении огня в Газе

    Другие страны
    23:09

    Посол России вызван в МИД Италии

    Другие страны
    Лента новостей