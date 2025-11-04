İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    ABŞ hökuməti şatdaun səbəbindən ərzaq yardımı proqramını yalnız qismən maliyyələşdirəcək

    Digər ölkələr
    • 04 noyabr, 2025
    • 01:05
    ABŞ hökuməti şatdaun səbəbindən ərzaq yardımı proqramını yalnız qismən maliyyələşdirəcək

    Vaşinqton administrasiyası Əlavə Qidalanma Yardım Proqramını (SNAP) yalnız qismən maliyyələşdirməyi öhdəsinə götürüb.

    "Report"un "ABC News"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə ABŞ Kənd Təsərrüfatı Departamentinin yüksək vəzifəli nümayəndəsi federal hakimə bildirib.

    "Tramp administrasiyası 4,65 milyard dollar (8 milyard yerinə - Qeyd) ödəmə ilə Əlavə Qidalanma Yardımı Proqramını qismən maliyyələşdirməyi vəd edib", - bəyanatda deyilir.

    Bununla da, ABŞ Kənd Təsərrüfatı Departamenti Rod-Aylend məhkəməsinin oktyabrın 31-də Tramp administrasiyasına hökumətin bağlanması fonunda təxminən 42 milyon amerikalının ehtiyac duyduğu ərzaq yardımı üçün maliyyə ayırmağı əmr edən qərarını qismən təmin edib.

    Ona görə də ölkənin aztəminatlı və həssas təbəqəsinin yalnız yarısının ehtiyacları ödəniləcək.

    Ərzaq, Qidalanma və İstehlakçı Xidmətləri Departamentinin katibi Patrik Pennin sözlərinə görə, 4,65 milyard dollarlıq ödəniş SNAP proqramının ehtiyat fondunu tamamilə tükəndirəcək.

    "Associated Press" öz növbəsində qeyd edib ki, ABŞ-da proqram üzrə orta ödəniş adambaşına 190 dollar təşkil edir. Bununla belə, vəsaitin köçürülməsi iki həftəyə qədər çəkə bilər.

    Oktyabrın 31-də Tramp deyib ki, Ağ Ev hökumətin bağlanması səbəbindən proqrama vəsait ayırmaq üçün qanuni səlahiyyətə malik deyil. Eyni zamanda, Amerika lideri qeyd edib ki, əgər məhkəmə Ağ Evə müvafiq hüquqi göstəriş versə, o, hərbçilərin və hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları üçün ödənişlərdə olduğu kimi, SNAP proqramının maliyyələşdirilməsini şərəf hesab edəcək.

    ABŞ ərzaq Donald Tramp
    США лишь частично профинансируют программу продпомощи населению из-за шатдауна

    Son xəbərlər

    01:33

    İsraildə terrorçuların edam edilməsi haqqında qanun birinci oxunuşda təsdiqlənib

    Digər ölkələr
    01:05

    ABŞ hökuməti şatdaun səbəbindən ərzaq yardımı proqramını yalnız qismən maliyyələşdirəcək

    Digər ölkələr
    00:55

    Avropa Komissiyasının sədri: Aİ Ukraynaya təcili enerji yardımı göstərəcək

    Digər ölkələr
    00:49

    BMT-nin Baş katibi Qətərə Qəzza ilə bağlı təşəkkür edib

    Digər ölkələr
    00:45

    Rusiya səfiri İtaliya XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    00:21

    KİV: BBC Trampın seçki öncəsi çıxışını saxtalaşdırıb

    Digər ölkələr
    23:57

    Zelenski ordunun komandir heyətinə çağırış edib

    Digər ölkələr
    23:40
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Tarixi abidələr sübut edir ki, Dərələyəzin köklü sakinləri azərbaycanlılardır

    Daxili siyasət
    23:24
    Foto

    Nyu-Yorkda yaşayan azərbaycanlılar üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti