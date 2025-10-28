В США назвали влияние шатдауна на разработку ядерных вооружений

Приостановка работы федерального правительства США (шатдаун), в результате которого Министерство энергетики США было вынуждено отправить в неоплачиваемый отпуск 1 400 служащих Национального управления ядерной безопасности, может помешать достижению целей по производству американского ядерного оружия.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, оставшиеся сотрудники продолжают работать в условиях, когда администрация президента США Дональда Трампа требует от управления более сжатых сроков поставок модернизированного оружия Пентагону.

Собеседники агентства отмечают, что даже кратковременная остановка производства может отодвинуть сроки создания оружия на месяцы и даже на годы, поскольку безопасное прекращение работ с ядерными материалами является сложным процессом. По словам источников, действия администрации напрямую противоречат поставленным ею амбициозным целям в сфере национальной безопасности.