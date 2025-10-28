İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    ABŞ-də şatdaunun nüvə silahlarının hazırlanmasına təsiri açıqlanıb

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2025
    • 07:35
    ABŞ federal hökumətinin fəaliyyətinin dayandırılması (şatdaun) nəticəsində Energetika Nazirliyi Milli Nüvə Təhlükəsizliyi İdarəsinin 1 400 əməkdaşını ödənişsiz məzuniyyətə göndərməyə məcbur qalıb. Bu hal ABŞ-nin nüvə silahı istehsalı ilə bağlı hədəflərinə çatmasına mane ola bilər.

    "Report" CNN telekanalına istinadən xəbər verir ki, qalan işçilər fəaliyyətlərini davam etdirirlər, halbuki ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası idarədən modernləşdirilmiş silahların Pentaqona daha qısa müddətdə çatdırılmasını tələb edir.

    Mənbələrin bildirdiyinə görə, istehsalın qısamüddətli dayandırılması belə silahların hazırlanma müddətini aylarla, hətta illərlə gecikdirə bilər. Çünki nüvə materialları ilə işin təhlükəsiz şəkildə dayandırılması olduqca mürəkkəb prosesdir. Mənbələr qeyd edirlər ki, administrasiyanın bu addımları onun milli təhlükəsizlik sahəsində irəli sürdüyü iddialı hədəflərlə ziddiyyət təşkil edir.

    şatdaun ABŞ nüvə
    В США назвали влияние шатдауна на разработку ядерных вооружений

