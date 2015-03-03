​Сюзан Райс: США не поддержат требование отказа Ирана от ядерной программы

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ США не поддерживают требование полного отказа Ирана от обогащения урана на своей территории, активно продвигаемое Израилем. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила помощник президента США по национальной безопасности Сюзан Райс.

"Я знаю, что некоторые из вас призывают Конгресс США настаивать на том, чтобы Иран полностью отказался от способности заниматься обогащением (урана внутри страны - ред.)", - пояснила Райс. Однако, отметила она, данная цель "не является ни реалистичной, ни достижимой".

По словам Райс, даже самые близкие партнеры США в "шестерке", ведущей переговоры с Ираном об урегулировании его ядерной проблемы, "не поддерживают идею введения запрета" Тегерану на развитие программы "мирной ядерной энергетики".

Советник американского лидера в очередной раз призвала Конгресс не предпринимать на данном этапе попыток ввести новые санкции против Ирана. Такой шаг "взорвал бы переговоры" "шестерки" с Ираном, "расколол международное сообщество", вину за провал возложили бы на Вашингтон, предупредила Райс.