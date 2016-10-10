США и Великобритания предупредили о возможных терактах в Кыргызстане в октябре

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Посольства США и Великобритании в Кыргызстане предупредили своих граждан о высокой опасности террористических актов против властей страны и иностранных дипломатов в октябре, которые могут быть связаны с похищением людей и захватом заложников.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальных сайтах дипломатических представительств.

"Мы получили сообщения, что существует повышенная угроза террористического акта в Кыргызстане, возможно связанная с похищением и захватом заложников, против киргизских властей и иностранных дипломатов в течение октября. Хотя нет никакой конкретной информации относительно угрозы для британских граждан, мы рекомендуем вам сохранять бдительность в общественных местах, держаться подальше от людных мест и следовать указаниям по вопросам безопасности со стороны местных властей", - сообщается на сайте посольства Великобритании.

Аналогичная информация появилась в выходные на сайте посольства США.

Посольства предлагают своим гражданам быть особенно осторожными во время путешествий по югу республики - Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областям.