    США и Турция присоединятся к третьему дню переговоров по Газе в Египте

    Другие страны
    • 08 октября, 2025
    • 10:45
    США и Турция присоединятся к третьему дню переговоров по Газе в Египте

    Представители США и турецкие делегаты присоединятся к представителям ХАМАС и Израиля в Египте в среду для третьего дня переговоров, направленных на прекращение войны в Газе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.

    В переговорах должны принять участие премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын, специальный посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер.

    В египетском городе Шарм-эль-Шейх проходят непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС на основе плана из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце.

    Лента новостей