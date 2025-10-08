США и Турция присоединятся к третьему дню переговоров по Газе в Египте
- 08 октября, 2025
- 10:45
Представители США и турецкие делегаты присоединятся к представителям ХАМАС и Израиля в Египте в среду для третьего дня переговоров, направленных на прекращение войны в Газе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Al Arabiya.
В переговорах должны принять участие премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, глава Национальной разведывательной организации Турции (MIT) Ибрагим Калын, специальный посланник Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и зять президента США, предприниматель Джаред Кушнер.
В египетском городе Шарм-эль-Шейх проходят непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС на основе плана из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом в прошлом месяце.
