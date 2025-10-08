İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    ABŞ və Türkiyə Qəzza ilə bağlı sülh danışıqlarına qoşulacaqlar

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2025
    • 11:04
    ABŞ və Türkiyə Qəzza ilə bağlı sülh danışıqlarına qoşulacaqlar

    Qətərin Baş naziri və türkiyəli nümayəndələr oktyabrın 8-i Misirdə Qəzzada müharibənin dayandırılmasına yönəlmiş danışıqların üçüncü günündə HƏMAS və İsrail nümayəndələrinə qoşulacaqlar.

    Bu barədə "Report" Səudiyyə Ərəbistanının" Əl-Ərəbiyyə" telekanalına istinadən xəbər verir.

    Danışıqlarda Qətərin Baş naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdül Rəhman Əl Tani, Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatının (MİT) başçısı İbrahim Kalın, Donald Trampın Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff və ABŞ Prezidentinin kürəkəni, iş adamı Cared Kuşner iştirak edəcəklər.

    Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində İsrail və HƏMAS arasında Donald Trampın ötən ay təklif etdiyi 20 maddəlik plan əsasında birbaşa olmayan danışıqlar keçirilir.

    Qətər HƏMAS İsrail Qəzza zolağı Türkiyə ABŞ
    США и Турция присоединятся к третьему дню переговоров по Газе в Египте

    Son xəbərlər

    11:09

    Səfir: Azərbaycan Pakistanın səmimi və etibarlı dostudur

    Biznes
    11:09
    Foto

    Azərbaycanda gömrük nəzarətindən gizlədilmiş qızıl külçələr aşkar edilib

    Biznes
    11:09

    Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin rəsmisi vəfat edib

    Fərdi
    11:08

    Azərbaycan və Oman tranzit sektorunda birgə fəaliyyəti müzakirə edib

    Biznes
    11:07

    Aİ ölkələrinin səfirləri bu gün Rusiyaya qarşı 19-cu sanksiyalar paketini müzakirə edəcəklər

    Digər ölkələr
    11:06

    ADB: Azərbaycanın KOB sektoru "yaşıl iqtisadiyyat"ın əsas dayağına çevrilir

    Biznes
    11:05

    Vyetnam KOB sahəsində Azərbaycan təcrübəsini öyrənir

    Biznes
    11:04

    ABŞ və Türkiyə Qəzza ilə bağlı sülh danışıqlarına qoşulacaqlar

    Digər ölkələr
    11:03
    Foto

    Leyla Əliyeva Londonda yüksəksəviyyəli iqlim dialoqunda iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti