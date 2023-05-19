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США и союзники намерены передать Киеву истребители F-16

США и союзники намерены передать Киеву истребители F-16 США вместе с союзниками намерены передать Киеву истребители F-16.
Другие страны
19 мая 2023 г. 20:50
США и союзники намерены передать Киеву истребители F-16

США вместе с союзниками намерены передать Киеву истребители F-16.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC со ссылкой на источник в американской администрации.

Телекомпания подчеркивает, что информации о сроках передачи истребителей Киеву нет, также не известно, какие именно страны выступят поставщиками F-16 и какое их количество поступит в Украину. Решение об этом будет принято в ближайшие месяцы, уточнил источник NBC.

Сообщается, что F-16, которые западные страны планируют передать Украине, "не будут использованы в готовящемся контрнаступлении" украинских войск. Они будут переданы в рамках "долгосрочной программы укрепления безопасности" страны.

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