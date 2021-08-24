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США и союзники эвакуировали еще 11 тысяч человек из Афганистана

США и союзники эвакуировали еще 11 тысяч человек из Афганистана Американские военные и их союзники эвакуировали за полдня в понедельник еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана.
Другие страны
24 августа 2021 г. 05:13
США и союзники эвакуировали еще 11 тысяч человек из Афганистана

Американские военные и их союзники эвакуировали за полдня в понедельник еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"С 3:00 по 15:00 по времени восточного побережья (10:00-22:00 мск) 23 августа в общей сложности около 10,9 тысячи человек было эвакуировано из Кабула", - сказано в сообщении.

Военные США совершили за это время 15 рейсов, вывезя 6,6 тысячи человек. Их союзники по коалиции эвакуировали еще 4,3 тысячи на 34 самолетах.

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