США и союзники эвакуировали еще 11 тысяч человек из Афганистана

Американские военные и их союзники эвакуировали за полдня в понедельник еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана.

Американские военные и их союзники эвакуировали за полдня в понедельник еще почти 11 тысяч человек полусотней авиарейсов из Афганистана.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"С 3:00 по 15:00 по времени восточного побережья (10:00-22:00 мск) 23 августа в общей сложности около 10,9 тысячи человек было эвакуировано из Кабула", - сказано в сообщении.

Военные США совершили за это время 15 рейсов, вывезя 6,6 тысячи человек. Их союзники по коалиции эвакуировали еще 4,3 тысячи на 34 самолетах.