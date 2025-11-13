США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелями

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с правительством Мексики объявили о введении санкций против организованной преступной группы Hysa и ряда мексиканских игорных заведений, замешанных в отмывании денег для наркокартелей и других преступных действиях в Мексике и Европе.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

По данным ведомства, эти меры стали результатом договоренностей между двумя странами, достигнутых во время визита в Мексику замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джона К. Хёрли, направленных на более тесное сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и сопутствующими финансовыми преступлениями.

"США и Мексика совместно борются с отмыванием денег в мексиканской игорной сфере. Наш сигнал тем, кто поддерживает картели, ясен: вы понесете ответственность. Благодарим правительство Мексики за надежное партнерство в этой работе", - заявил Хёрли.

OFAC ввело санкции против 27 физических и юридических лиц, а FinCEN предложило особую меру, ограничивающую доступ 10 мексиканских игорных заведений к финансовой системе США из-за рисков отмывания денег.