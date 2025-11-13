Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет

    США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелями

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 20:25
    США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелями

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) совместно с правительством Мексики объявили о введении санкций против организованной преступной группы Hysa и ряда мексиканских игорных заведений, замешанных в отмывании денег для наркокартелей и других преступных действиях в Мексике и Европе.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

    По данным ведомства, эти меры стали результатом договоренностей между двумя странами, достигнутых во время визита в Мексику замминистра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Джона К. Хёрли, направленных на более тесное сотрудничество в борьбе с наркоторговлей и сопутствующими финансовыми преступлениями.

    "США и Мексика совместно борются с отмыванием денег в мексиканской игорной сфере. Наш сигнал тем, кто поддерживает картели, ясен: вы понесете ответственность. Благодарим правительство Мексики за надежное партнерство в этой работе", - заявил Хёрли.

    OFAC ввело санкции против 27 физических и юридических лиц, а FinCEN предложило особую меру, ограничивающую доступ 10 мексиканских игорных заведений к финансовой системе США из-за рисков отмывания денег.

    США Мексика санкции игорные заведения
    ABŞ və Meksika kartellərlə əlaqəli qumar müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Последние новости

    21:14

    При атаке ВС РФ на Харковщину при попытке эвакуации погибли три человека

    Другие страны
    21:03
    Фото

    ЧМ-2026: Начался матч между Азербайджаном и Исландией

    Футбол
    20:54

    МВФ: Шатдаун негативно повлиял на экономический рост в США

    Другие страны
    20:41

    Самолет с телами 20 турецких военнослужащих вылетел из Тбилиси в Анкару - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    20:33

    Суд Армении оставил бизнесмена Карапетяна под стражей

    В регионе
    20:25

    США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелями

    Другие страны
    20:11
    Видео

    Проектирование ж/д Горадиз-Агбенд завершено на 85%

    Инфраструктура
    20:07

    ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Азербайджана и Исландии

    Футбол
    20:05

    МВД прокомментировало нарушение ПДД автомобилем с дипномерами в Баку

    Происшествия
    Лента новостей