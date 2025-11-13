İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    ABŞ və Meksika kartellərlə əlaqəli qumar müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    • 13 noyabr, 2025
    • 21:05
    ABŞ və Meksika kartellərlə əlaqəli qumar müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    ABŞ Maliyyə Nazirliyinin Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC) və Maliyyə Cinayətlərinə qarşı Mübarizə Şəbəkəsi (FinCEN) Meksika hökuməti ilə birgə "Hysa" adlı mütəşəkkil cinayətkar qruplaşmaya və bir sıra qumar müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Maliyyə Nazirliyinin rəsmi saytında məlumat yayılıb.

    Bildirilir ki, bu obyektlər narkotik kartelləri üçün pul yuma və digər cinayət fəaliyyətlərində iştirak ediblər.

    Qurumun məlumatına görə, tədbirlər ABŞ Maliyyə Nazirliyinin terrorizm və maliyyə kəşfiyyatı məsələləri üzrə müavini Con K. Hörlinin Meksikaya səfəri zamanı iki ölkə arasında əldə olunmuş razılaşmaların nəticəsidir və narkotik ticarəti ilə mübarizə, eləcə də əlaqəli maliyyə cinayətlərinə qarşı daha sıx əməkdaşlığa yönəlib.

    "ABŞ və Meksika birlikdə bu ölkənin qumar sektorunda pul yuma ilə mübarizə aparır. Kartelləri dəstəkləyənlərə mesajımız aydındır: siz məsuliyyət daşıyacaqsınız. Bu işdə etibarlı tərəfdaşlığa görə Meksika hökumətinə təşəkkür edirik," – Hörli deyib.

    OFAC 27 fiziki və hüquqi şəxsə qarşı sanksiyalar tətbiq edib, FinCEN isə 10 Meksika qumar müəssisəsinin ABŞ-nin maliyyə sisteminə çıxışını məhdudlaşdıran xüsusi tədbir irəli sürüb.

    ABŞ Meksika Sanksiyalar
    США и Мексика ввели санкции против игорных заведений, связанных с картелями

    Son xəbərlər

    21:22

    DÇ-2026: Azərbaycan - İslandiya oyununda hesab açılıb - YENİLƏNİR

    Futbol
    21:21

    Rusiyanın Xarkov bölgəsinə hücumu zamanı üç nəfər həlak olub

    Digər ölkələr
    21:15
    Foto

    ACF prezidenti İmişlidə yeni fəaliyyətə başlamış cüdo zalına baxış keçirib

    Fərdi
    21:13

    BVF: Şatdaun ABŞ-nin iqtisadi artımına mənfi təsir edib

    Digər ölkələr
    21:12
    Foto

    Bakıda Şimali Kiprin müstəqilliyinin 42-ci ildönümü münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    21:09

    Azərbaycan millisinin sabiq üzvü futboldan uzaqlaşdırılmasına münasibət bildirib

    Futbol
    21:05

    ABŞ və Meksika kartellərlə əlaqəli qumar müəssisələrinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    20:47

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 1 oyun təxirə salınıb

    Komanda
    20:46

    Ermənistan məhkəməsi iş adamı Samvel Karapetyanın həbsdə qalmasına qərar verib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti