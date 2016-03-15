США и Куба восстанавливают почтовое сообщение

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ США и Куба восстанавливают прямое почтовое сообщение впервые спустя 50 лет.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила производственная группа "Почта Кубы".
В среду, 16 марта, будет осуществлен первый рейс с корреспонденцией и посылками на борту.
На первом этапе оно будет обеспечено за счет реализации пилотного проекта.
В декабре 2014 года США и Куба объявили о курсе на нормализацию отношений после перерыва, продолжавшегося более 50 лет. 20 июля 2015 года были открыты посольства обеих стран в Гаване и Вашингтоне.
News DepartmentАвтор новости
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