Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    США и Китай могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 16:10
    США и Китай могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе

    США и Китай могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент после встречи президента Дональда Трампа со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.

    "Соглашение в Куала-Лумпуре было подписано вчера ночью, поэтому я ожидаю, что мы обменяемся подписями, возможно, уже на следующей неделе", - сказал он.

    США Китай Скотт Бессент торговое соглашение
    China-US trade deal could be signed next week

    Последние новости

    16:55

    Пашинян встретился с Макроном в Париже

    Другие страны
    16:52

    Иран назначил послов в Армению и Грузию

    В регионе
    16:45

    В Баку из оборота изъято более 66 кг наркотических средств

    Происшествия
    16:44

    В результате столкновения поезда с автомобилем в Армении погиб один человек

    В регионе
    16:31
    Фото
    Видео

    Впервые в Нахчыване прошел "Саммит профессий будущего" - ОБНОВЛЕНО

    Социальная защита
    16:21

    Москва и Астана планируют построить ВОЛС по дну Каспийского моря

    В регионе
    16:10

    США и Китай могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе

    Другие страны
    16:06

    СМИ: Россия возобновила полеты на авиабазу в Сирии

    Другие страны
    15:57

    Азербайджан и Казахстан могут создать совместный частный инвестфонд - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    Лента новостей