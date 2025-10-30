США и Китай могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе
Другие страны
- 30 октября, 2025
- 16:10
США и Китай могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент после встречи президента Дональда Трампа со своим китайским коллегой Си Цзиньпином.
"Соглашение в Куала-Лумпуре было подписано вчера ночью, поэтому я ожидаю, что мы обменяемся подписями, возможно, уже на следующей неделе", - сказал он.
