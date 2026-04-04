США и Израиль ударили по цементному заводу в Бандар-Хамире

Американские и израильские БПЛА ударили по цементному заводу в Бандар-Хамире, расположенном в провинции Хормозган на юге Ирана.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Согласно информации, жертв нет, а производство на заводе продолжается.

Ранее США и Израиль нанесли удары по территории особой нефтехимической зоны в порту Махшахр провинции Хузестан, расположенной на юго-западе Ирана. Согласно сообщению, произошло три сильных попадания и взрыва, масштабы ущерба пока неизвестны.

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля. Кроме того, иранские силы атаковали американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией на Ближнем Востоке ряд стран региона временно закрыл свое воздушное пространство. В тот же день верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате атак США и Израиля.