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США и Израиль провели консультации по Ирану и планируемой операции в Рафахе

США и Израиль провели консультации по Ирану и планируемой операции в Рафахе Представители США и Израиля провели консультации по вопросам нанесенного Ираном удара и планируемой еврейским государством наземной операции в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 00:39
США и Израиль провели консультации по Ирану и планируемой операции в Рафахе

Представители США и Израиля провели консультации по вопросам нанесенного Ираном удара и планируемой еврейским государством наземной операции в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Из документа следует, что с американской стороны в консультациях принимал участие помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, израильская сторона была представлена министром стратегического планирования Роном Дермером и главой Совета национальной безопасности страны Цахи Ханегби. Они обсудили "атаку Ирана и коллективные усилия для дальнейшего укрепления обороны Израиля". Салливан также уведомил представителей еврейского государства о новых санкциях, введенных в отношении Ирана.

Кроме того, состоялись консультации в расширенном составе по ситуации вокруг Рафаха. "Стороны договорились об общей цели разгрома радикального палестинского движения ХАМАС в Рафахе", - отмечается в документе. При этом США "выразили обеспокоенность различными сценариями действий в Рафахе, а представители Израиля согласились учесть эти соображения и провести дополнительные консультации на уровне экспертов". В документе отмечается, что эти контакты могут состояться в скором времени.

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