США и Австралия подписали соглашение по редкоземам
Другие страны
- 20 октября, 2025
- 21:05
США и Австралия заключили договор по добыче редкоземельных элементов.
Как передает Report, подписание этого документа состоялось в присутствии журналистов на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.
"Примерно через год у нас будет столько критически важных минералов и редкоземельных элементов, что вы не будете знать, куда их девать. Они будут стоить всего $2. Пока же мы будем работать с Австралией и другими странами", - сказал американский лидер.
Как он уточнил, соглашение разрабатывалось четыре-пять месяцев.
Последние новости
21:29
Фото
На судебном процессе оглашены показания о случаях убийств и захвата заложников гражданских лиц АрмениейПроисшествия
21:27
Фото
Министр Фарид Гаибов избран председателем COP10Индивидуальные
21:19
Пашинян обсудил с госсекретарем Ватикана соглашение между Арменией и АзербайджаномВ регионе
21:05
США и Австралия подписали соглашение по редкоземамДругие страны
20:59
Дан Йоргенсен: Европа больше никогда не должна покупать российский газДругие страны
20:56
Индия планирует начать добычу нефти в Западной ГрузииЭнергетика
20:39
Трамп: Конфликт между РФ и Украиной осложнен личной неприязнью их лидеровДругие страны
20:33
США могут прекратить поставки запчастей для самолетов в КитайДругие страны
20:24