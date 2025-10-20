США и Австралия подписали соглашение по редкоземам

США и Австралия заключили договор по добыче редкоземельных элементов.

Как передает Report, подписание этого документа состоялось в присутствии журналистов на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

"Примерно через год у нас будет столько критически важных минералов и редкоземельных элементов, что вы не будете знать, куда их девать. Они будут стоить всего $2. Пока же мы будем работать с Австралией и другими странами", - сказал американский лидер.

Как он уточнил, соглашение разрабатывалось четыре-пять месяцев.