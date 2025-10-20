США и Австралия подписали соглашение по редкоземам

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 21:05
    США и Австралия заключили договор по добыче редкоземельных элементов.

    Как передает Report, подписание этого документа состоялось в присутствии журналистов на встрече президента США Дональда Трампа с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе в Белом доме.

    "Примерно через год у нас будет столько критически важных минералов и редкоземельных элементов, что вы не будете знать, куда их девать. Они будут стоить всего $2. Пока же мы будем работать с Австралией и другими странами", - сказал американский лидер.

    Как он уточнил, соглашение разрабатывалось четыре-пять месяцев.

