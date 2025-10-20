İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    ABŞ və Avstraliya nadir torpaq minerallarına dair saziş imzalayıb

    • 20 oktyabr, 2025
    • 21:10
    ABŞ və Avstraliya nadir torpaq minerallarına dair saziş imzalayıb

    ABŞ və Avstraliya nadir torpaq minerallarına dair saziş imzalayıb.

    "Report" xəbər verir ki, sənədə Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Avstraliya Baş naziri Entoni Albanese imza atıblar.

    "Təxminən bir ildən sonra bizdə o qədər kritik minerallar və nadir torpaq elementləri olacaq ki, onlarla nə edəcəyinizi bilməyəcəksiniz. Onların qiyməti cəmi 2 dollar olacaq. Bu arada biz Avstraliya və digər ölkələrlə işləyəcəyik", - Amerika lideri bildirib.

    США и Австралия подписали соглашение по редкоземам

