ABŞ və Avstraliya nadir torpaq minerallarına dair saziş imzalayıb
Digər ölkələr
- 20 oktyabr, 2025
- 21:10
ABŞ və Avstraliya nadir torpaq minerallarına dair saziş imzalayıb.
"Report" xəbər verir ki, sənədə Ağ Evdə ABŞ Prezidenti Donald Tramp və Avstraliya Baş naziri Entoni Albanese imza atıblar.
"Təxminən bir ildən sonra bizdə o qədər kritik minerallar və nadir torpaq elementləri olacaq ki, onlarla nə edəcəyinizi bilməyəcəksiniz. Onların qiyməti cəmi 2 dollar olacaq. Bu arada biz Avstraliya və digər ölkələrlə işləyəcəyik", - Amerika lideri bildirib.
Son xəbərlər
21:10
ABŞ və Avstraliya nadir torpaq minerallarına dair saziş imzalayıbDigər ölkələr
20:56
Tramp: Rusiya-Ukrayna münaqişəsi onların liderlərinin şəxsi ədavəti ilə mürəkkəbləşibDigər ölkələr
20:55
Azərbaycan güləşçisi dünya çempionatında finala yüksəlibFərdi
20:44
Hindistan Qərbi Gürcüstanda neft hasilatına başlamağı planlaşdırırEnergetika
20:43
Tramp Çinlə ədalətli ticarət sövdələşməsinə ümid edirDigər ölkələr
20:37
Bolqarıstan Putinin təyyarəsi üçün hava dəhlizi təmin etməyə hazırdırDigər ölkələr
20:25
Aron Maluda "Sabah"ın 400-cü qolunu vurubFutbol
20:24
Lavrovla Rubio ABŞ və Rusiya arasındakı razılaşmaların icrasını müzakirə edib - YENİLƏNİBDigər ölkələr
20:09