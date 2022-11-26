США хотят разместить местное командование космических сил в Южной Корее

Пентагон намерен разместить командование космических сил США в Южной Корее (USFK), чтобы следить за ракетными пусками КНДР.

Пентагон намерен разместить командование космических сил США в Южной Корее (USFK), чтобы следить за ракетными пусками КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на источники.

По их словам, власти США планируют создать штаб при USFK, который к концу года будет интегрирован в организационную структуру космических сил США. Штаб командования USFK подобной структурой за пределами США - первая была создана в ноябре при Индо-Тихоокеанском командовании США на Гавайях.

Ожидается, что в штате в Южной Корее будет меньше человек, чем на Гавайях, где работают около 20 сотрудников.

По данным агентства, запуск USFK позволит военным США обнаруживать и отслеживать летательные аппараты, летящие в экзосферу. Кроме того, американские власти намерены к концу года создать дополнительное командование, отвечающее за Ближний Восток.

Северная Корея с октября регулярно проводит запуски ракет. В частности, 2 ноября КНДР запустила не менее 17 ракет в Японском и Желтом морях.