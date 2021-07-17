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США хотят построить секретные шпионские базы для отслеживания спутников РФ и Китая

США хотят построить секретные шпионские базы для отслеживания спутников РФ и Китая Власти США намерены построить в Великобритании секретные космические базы для защиты спутников от российского и китайского оружия, способные идентифицировать потенциальные цели в глубоком космосе.
Другие страны
17 июля 2021 г. 20:37
США хотят построить секретные шпионские базы для отслеживания спутников РФ и Китая

Власти США намерены построить в Великобритании секретные космические базы для защиты спутников от российского и китайского оружия, способные идентифицировать потенциальные цели в глубоком космосе.

Как передает Report со ссылкой на The Sun, Соединенные Штаты планируют построить три подобных объекта.

Космические силы страны изучают объекты в Шотландии и на юге Англии для установки слежения, а также объекты в Техасе и Австралии.

Гигантский радар Deep Space Advanced Radar Capability (DARC), предназначенный для отслеживания объектов в глубоком космосе, может обнаруживать объекты размером с футбольный мяч на расстоянии до 36 тыс. километров от Земли. Система, которая может быть запущена к 2027 году, "прочесывает" небо на предмет подозрительной активности и опасных объектов в космосе.

Технологии по созданию нового радара разрабатывают в Центре космических и ракетных систем Космического командования ВВС США.

В мае Соединенные Штаты заявили, что у России и Китая есть способное уничтожить американские спутники оружие.

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Версия на английском языке US plans 3 secret spy bases to track Russian, Chinese satellites

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