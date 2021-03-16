США готовятся к рекордному за последние 20 лет потоку незаконных мигрантов

15 марта в участках погранслужбы находились 4,8 тыс. малолетних нелегалов, что на 25% больше аналогичного показателя середины прошлой недели

США должны быть готовы к прибытию рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Центральной Америки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренней безопасности США.

"Сложившаяся на юго-западной границе страны ситуация сложная. Мы отслеживаем положение дел, - приводит пресс-служба слова главы ведомства Алехандро Майоркаса. - Тенденция такова, что вскоре поток мигрантов через юго-западную границу станет самым большим за последние 20 лет. Мы высылаем большинство взрослых и семьи. Мы не высылаем детей без сопровождения взрослых".

Накануне, по данным ABC, в участках погранслужбы находились 4,8 тыс. малолетних нелегалов, что на 25% больше аналогичного показателя середины прошлой недели - рекордно высокого уже на тот момент, - и эта цифра продолжает неуклонно расти. Процедура предусматривает их перевод в приюты в ожидании решения дальнейшей судьбы, но это представляется проблематичным, так как и приюты переполнены. В минувшие выходные Министерство внутренней безопасности США вынуждено было обратиться за помощью в решении обостряющейся проблемы к Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.