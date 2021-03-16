О нас
Report Georgia
Аудио новости

США готовятся к рекордному за последние 20 лет потоку незаконных мигрантов

США готовятся к рекордному за последние 20 лет потоку незаконных мигрантов 15 марта в участках погранслужбы находились 4,8 тыс. малолетних нелегалов, что на 25% больше аналогичного показателя середины прошлой недели
Другие страны
16 марта 2021 г. 17:48
США готовятся к рекордному за последние 20 лет потоку незаконных мигрантов

США должны быть готовы к прибытию рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из государств Центральной Америки. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация размещена на сайте Министерства внутренней безопасности США.

"Сложившаяся на юго-западной границе страны ситуация сложная. Мы отслеживаем положение дел, - приводит пресс-служба слова главы ведомства Алехандро Майоркаса. - Тенденция такова, что вскоре поток мигрантов через юго-западную границу станет самым большим за последние 20 лет. Мы высылаем большинство взрослых и семьи. Мы не высылаем детей без сопровождения взрослых".

Накануне, по данным ABC, в участках погранслужбы находились 4,8 тыс. малолетних нелегалов, что на 25% больше аналогичного показателя середины прошлой недели - рекордно высокого уже на тот момент, - и эта цифра продолжает неуклонно расти. Процедура предусматривает их перевод в приюты в ожидании решения дальнейшей судьбы, но это представляется проблематичным, так как и приюты переполнены. В минувшие выходные Министерство внутренней безопасности США вынуждено было обратиться за помощью в решении обостряющейся проблемы к Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям страны.

Ранее президент США Джо Байден отменил введенный его предшественником Дональдом Трампом режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на американо-мексиканской границе.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Ильхам Алиев: Так называемое государство Арцах пошло к черту
Ильхам Алиев: Так называемое "государство Арцах" пошло к черту
16 марта 2021 г. 18:34
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
16 марта 2021 г. 18:19
Президент Азербайджана и первая леди посетили Физулинский и Ходжавендский районы
ФотоПрезидент Азербайджана и первая леди посетили Физулинский и Ходжавендский районы
16 марта 2021 г. 18:02
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
С 1 апреля граждане Азербайджана смогут посещать Турцию по удостоверению личности
16 марта 2021 г. 16:15
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
Президент: Армяне из Армении и иностранных стран были насильно заселены в Гадрут
16 марта 2021 г. 13:37
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
Президент Азербайджана водрузил флаг в Гадруте 
16 марта 2021 г. 12:28
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
Премьер-министр: Закупки по завышенным ценам будут решительно пресечены
16 марта 2021 г. 11:46
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
Премьер-министр Азербайджана предоставляет отчет в Милли Меджлисе
16 марта 2021 г. 11:19
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi