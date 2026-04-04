США эвакуировали военных с баз на Ближнем Востоке после ударов Ирана
- 04 апреля, 2026
- 03:57
Пентагон провел эвакуацию американских военнослужащих с ряда баз на Ближнем Востоке на фоне ударов со стороны Ирана.
Как передает Report, об этом сообщает Национальное общественное радио США (NPR).
По данным источников, сотни моряков были эвакуированы в США с базы в Бахрейне после ракетных и беспилотных атак.
Отмечается, что эвакуация проводилась и с других американских объектов в регионе, однако подробности не раскрываются.
Как уточняет NPR, с базы в Бахрейне, где расположен штаб 5-го флота ВМС США, вывезли около 1,5 тыс. военнослужащих и членов их семей. До начала операции США и Израиля против Ирана на ней находились около 8 тыс. человек.
