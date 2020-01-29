США эвакуировали 240 своих граждан из Ухани

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Самолет, эвакуировавший из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, группу американских граждан, в том числе дипломатов, приземлился в аэропорту города Анкоридж на Аляске, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Газета Wall Street Journal сообщила, что госдепартамент США организовал чартерный рейс для эвакуации около 200 американских граждан, дипломатов и членов их семей из китайского города Ухань из-за распространения нового типа коронавируса. Самолет должен доставить пассажиров в город Онтарио, штат Калифорния, сделав остановку для дозаправки на Аляске.

По данным местных СМИ, самолет, на борту которого находятся 240 американцев, приземлился в международном аэропорту Анкориджа во вторник в 21:30 по местному времени (10:30 по Баку). Во время дозаправки самолета все пассажиры прошли проверку на наличие симптомов болезни.

Ранее телеканал CNN сообщил, что вывезенных из Уханя американцев по прибытии в Калифорнию могут изолировать на срок от трех дней до двух недель.

По последним данным, новым вирусом заражены в Китае уже 5974 человек, из них 132 скончались. Кроме того, зарегистрировано еще 9239 случаев с подозрением на новый тип коронавируса. В настоящее время еще 59990 человек, имевших тесный контакт с заболевшими, находятся под наблюдением.