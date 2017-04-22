США будут исполнять соглашение о переселении беженцев из Австралии

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты подтвердили, что будут выполнять соглашение о переселении мигрантов, заключенный с Австралией.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс в Сиднее на совместной пресс-конференции с премьер-министром Австралии Малкомом Тернбуллом.

По словам Пенса, соблюдение достигнутых договоренностей не означает, что Вашингтон "восхищается" ими.

"Мы будем соблюдать это соглашение из уважения к нашему чрезвычайно важному союзнику", - пояснил он, имея в виду Австралию.

В ноябре прошлого года США и Австралия договорились о переселении в Соединенные Штаты беженцев из миграционных центров, созданных Австралией в Папуа-Новой Гвинее и Науру.

Согласно договоренностям, США должны были принять 1250 беженцев, которые просят убежища. В свою очередь Австралия будет переселять беженцев из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.