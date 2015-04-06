​Корабль ВМС США принял участие в совместных учениях в Черном море

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В рамках учебной операции "Атлантическая решимость" в Болгарии и Румынии отработку боевых задач выполнил эсминец ВМС США JasonDunham, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Эсминец принял участие в совместных морских учениях с кораблями болгарских и румынских ВМС в Черном море, 5 апреля 2015 года. Маневры направлены на улучшение сил и средств ВМС (союзников - ред.), а также демонстрацию приверженности США к взаимодействию с союзниками по обеспечению безопасности и боеготовности, укреплению мира и стабильности союзников и партнеров по НАТО в регионе", - отмечается в заявлении ВМС США

В ходе пребывания в Черном море эсминец, оснащенный управляемыми ракетами, в частности, участвовал в операции по блокированию морского поля боя и различных тактических маневрах.

"Наши учения с болгарскими и румынскими ВМС показали сегодня чрезвычайно успешный пример взаимодействия между союзниками по НАТО при работе в одной команде", - сказал командир эсминца Даррен Дуган.

Отметим, что военное командование США и НАТО проводит операцию "Атлантическая готовность" для укрепления безопасности стран-членов альянса с учетом ситуации вокруг Украины. В учении приняли участие корабли ВМС Франции, Канады, Турции, Румынии, Италии и Германии.