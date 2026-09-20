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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Средняя цена дизеля в США обновила рекорд

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 00:49
    Средняя цена дизеля в США обновила рекорд

    Средняя стоимость дизельного топлива в США установила очередной рекорд, достигнув $6,49 за галлон (3,79 л).

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

    Согласно ее информации, год назад галлон дизельного топлива стоил $3,70. Сейчас его средняя цена выросла до $6,49, тогда как неделю назад она составляла $6,17.

    Дизельное топливо Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ-də dizelin qiyməti rekordu yeniləyib

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