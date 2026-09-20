Средняя цена дизеля в США обновила рекорд

Средняя стоимость дизельного топлива в США установила очередной рекорд, достигнув $6,49 за галлон (3,79 л).

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).

Согласно ее информации, год назад галлон дизельного топлива стоил $3,70. Сейчас его средняя цена выросла до $6,49, тогда как неделю назад она составляла $6,17.