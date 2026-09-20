Средняя цена дизеля в США обновила рекорд
Другие страны
- 20 сентября, 2026
- 00:49
Средняя стоимость дизельного топлива в США установила очередной рекорд, достигнув $6,49 за галлон (3,79 л).
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Американской автомобильной ассоциации (AAA).
Согласно ее информации, год назад галлон дизельного топлива стоил $3,70. Сейчас его средняя цена выросла до $6,49, тогда как неделю назад она составляла $6,17.
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