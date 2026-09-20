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    ABŞ-də dizelin qiyməti rekordu yeniləyib

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 01:34
    ABŞ-də dizelin qiyməti rekordu yeniləyib

    ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti bir qallon (3,79 l) üçün 6,49 dollara çataraq növbəti rekordunu müəyyən edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Amerika Avtomobil Assosiasiyasının məlumatından bəlli olur.

    Məlumata görə, bir il əvvəl bir qallon dizel yanacağının qiyməti 3,70 dollar idi. Hazırda onun orta qiyməti 6,49 dollara qədər artıb, halbuki bir həftə əvvəl o, 6,17 dollara təşkil edirdi.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Dizel yanacağı
    Средняя цена дизеля в США обновила рекорд

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