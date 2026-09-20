ABŞ-də dizelin qiyməti rekordu yeniləyib
Digər ölkələr
- 20 sentyabr, 2026
- 01:34
ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti bir qallon (3,79 l) üçün 6,49 dollara çataraq növbəti rekordunu müəyyən edib.
"Report" xəbər verir ki, bu, Amerika Avtomobil Assosiasiyasının məlumatından bəlli olur.
Məlumata görə, bir il əvvəl bir qallon dizel yanacağının qiyməti 3,70 dollar idi. Hazırda onun orta qiyməti 6,49 dollara qədər artıb, halbuki bir həftə əvvəl o, 6,17 dollara təşkil edirdi.
Son xəbərlər
03:40
Almaniyada Bundesverdə xidmət üçün 18 yaşlı kişilərin məcburi tibbi müayinəsinə başlanılıbDigər ölkələr
03:21
Astarada baş verən avtomobil qəzasında bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıbHadisə
03:04
"Barselona" Rafinyanın het-triki sayəsində "Sevilya"nı məğlub edibFutbol
02:39
ABŞ-də senatorlar süni intellektin Çin gəmisi barədə yanlış hesabatının araşdırılmasını tələb ediblərDigər ölkələr
02:07
"Yle": Finlandiyanın "F-35" qırıcısı texniki nasazlıq səbəbindən Azor adalarında qalıbDigər ölkələr
01:49
Foto
Dmanisidən olan azərbaycanlı idmançı Gürcüstan çempionu titulunu qazanıbFərdi
01:34
ABŞ-də dizelin qiyməti rekordu yeniləyibDigər ölkələr
01:06
Albaniyada Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin sürətləndirilməsi üçün 6 milyon dollar ayrılıbDigər ölkələr
00:37