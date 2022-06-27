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Среди погибших во время боя быков в Колумбии оказался годовалый ребенок

Среди погибших во время боя быков в Колумбии оказался годовалый ребенок Более 300 человек получили травмы и обратились за медпомощью в результате обрушения трибуны со зрителями во время боя быков в колумбийском департаменте Толима.
Другие страны
27 июня 2022 г. 09:52
Среди погибших во время боя быков в Колумбии оказался годовалый ребенок

Более 300 человек получили травмы и обратились за медпомощью в результате обрушения трибуны со зрителями во время боя быков в колумбийском департаменте Толима.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава департамента здравоохранения региона Марта Паласиос.

"322 человека обратились за неотложной медицинской помощью", - сказала она на пресс-конференции, которая транслировалась на странице правительства региона в Facebook.

По словам Паласиос, четыре пострадавших находятся в реанимации. Она также сообщила, что среди четырех жертв трагедии, о которых ранее уже сообщал губернатор региона, трое взрослых и один 14-месячный ребенок.

В воскресенье в муниципалитете Эль-Эспинал обрушилась часть трибуны со зрителями на арене, где проходила корралеха - традиционный в Колумбии вид боя быков, который не предполагает убийство животных.

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