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В Колумбии на стадионе рухнули трибуны, есть погибшие, ранены сотни человек

В Колумбии на стадионе рухнули трибуны, есть погибшие, ранены сотни человек В колумбийском городе Эль-Эспиналь обрушилась одна из трибун стадиона во время корриды. Минимум четыре человека погибли и 500 пострадали.
Другие страны
27 июня 2022 г. 01:18
В Колумбии на стадионе рухнули трибуны, есть погибшие, ранены сотни человек

В колумбийском городе Эль-Эспиналь обрушилась одна из трибун стадиона во время корриды. Минимум четыре человека погибли и 500 пострадали.

Как передает Report со ссылкой на "The Sun", в соцсетях также появилось видео момента обрушения трибуны с другого ракурса. На нем видно, что она еще и рухнула прямо на технических работников стадиона.

В Эль-Эспинале проводились бои быков. Стадион, который был построен много десятилетий назад, попросту не выдержал огромного наплыва желающих посмотреть шоу. Одна из трибун обрушилась на площадку, где в этот момент бегали разъяренные быки.

В разгар хаоса несколько быков вырвались на свободу. Теперь они бегают по городу и наводят ужас на местных жителей, которые боятся выходить из домов.

Сейчас экстренным службам приходится заниматься не только помощью пострадавшим и разбором завалов, но и отловом животных.

Стоит отметить, что число жертв может значительно увеличиться.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоKolumbiyada öküz döyüşündə stadionun tribunası uçub, ölən və yüzlərlə yaralanan var

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