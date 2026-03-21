Спикер Палаты представителей Джонсон: Цели США в Иране почти достигнуты

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию от штата Луизиана, заявил, что миссия Соединенных Штатов в рамках операции против Ирана почти выполнена.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью информационному агентству Associated Press

"По моей оценке, изначально поставленная задача фактически выполнена. Наша цель состояла в уничтожении баллистических ракет и объектов их производства, а также в нейтрализации иранских военно-морских сил. Эти задачи были выполнены", - сообщил спикер.

Он добавил, что определенное затягивание конфликта связано с тем, что Тегеран по-прежнему располагает возможностями создавать угрозу безопасности морского судоходства в Ормузском проливе.

"Как только удастся в некоторой степени стабилизировать обстановку, полагаю, задача будет фактически выполнена", - подчеркнул Джонсон.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.