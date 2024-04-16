Спикер нижней палаты Конгресса США подписал статьи об импичменте главы МВБ

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) подписал статьи об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Алехандро Майоркаса.

Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана) подписал статьи об импичменте главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Алехандро Майоркаса.

Как передает Report, соответствующее заявление он опубликовал в X (ранее Twitter).

"Сегодня я подписал статьи об импичменте министра Майоркаса. Завтра они будут переданы в Сенат", - заявил он. Джонсон назвал кризис на южной границе США "проблемой номер один", отметив "необходимость привлечения к ответственности тех, кто за ним стоит".

Он также обратился с призывом к лидеру демократического большинства в верхней палате Конгресса Чаку Шумеру (от штата Нью-Йорк) провести "публичное разбирательство" по делу об импичменте главы МВБ.