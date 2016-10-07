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    Спецслужбы Индии предупредили о возможных терактах в аэропортах страны

    Речь идет о 22 аэропортах в штатах Джамму и Кашмир, Пенджаб, Раджастан и Гуджарат

    Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Спецслужбы Индии предупредили о возможных терактах в более чем 20 аэропортах, в том числе в столице страны Нью-Дели.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

    Сообщается, что речь идет о 22 аэропортах в штатах Джамму и Кашмир, Пенджаб, Раджастан и Гуджарат. Каждый из этих регионов граничит Пакистаном, отношения с которым переживают очередной виток напряженности.

    На получивших предупреждение объектах будет усилен досмотр багажа, охрана парковок и грузовых терминалов.

    Отношения двух стран напряжены после инцидента на линии контроля в Кашмире в ночь на 29 сентября. 

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