Спецслужбы Индии предупредили о возможных терактах в аэропортах страны

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ Спецслужбы Индии предупредили о возможных терактах в более чем 20 аэропортах, в том числе в столице страны Нью-Дели.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NDTV.

Сообщается, что речь идет о 22 аэропортах в штатах Джамму и Кашмир, Пенджаб, Раджастан и Гуджарат. Каждый из этих регионов граничит Пакистаном, отношения с которым переживают очередной виток напряженности.

На получивших предупреждение объектах будет усилен досмотр багажа, охрана парковок и грузовых терминалов.

Отношения двух стран напряжены после инцидента на линии контроля в Кашмире в ночь на 29 сентября.