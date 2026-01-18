Спецпредставитель Путина: Европе не удастся помешать США заполучить Гренландию
Другие страны
- 18 января, 2026
- 21:55
Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено.
Как передает Report, об этом в своем аккаунте Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он выразил уверенность, что Европа уступит давлению, и Гренландия перейдет под контроль США.
Последние новости
21:55
Спецпредставитель Путина: Европе не удастся помешать США заполучить ГренландиюДругие страны
21:33
Бессент: США останутся в НАТОДругие страны
21:09
В Сирии достигнуто перемирие, нефтяные месторождения переходят под контроль правительстваДругие страны
20:34
Индия отправила в Армению управляемые ракеты PinakaВ регионе
20:18
Глава Минфина США: Европа не может дать отпор РоссииДругие страны
20:06
Палестинский национальный комитет управления Газой объявил полный составДругие
19:28
Канада рассматривает возможность вступления в "Совет мира" Трампа за 1 млрд долларовДругие страны
19:10
В Китае при взрыве на заводе двое погибли, пятеро пропали без вестиДругие страны
18:54