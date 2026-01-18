Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он выразил уверенность, что Европа уступит давлению, и Гренландия перейдет под контроль США.