    Спецпредставитель Путина: Европе не удастся помешать США заполучить Гренландию

    Европа сдастся, США получат Гренландию, трансатлантическое единство, возможно, будет в некоторой степени восстановлено.

    Как передает Report, об этом в своем аккаунте Х написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он выразил уверенность, что Европа уступит давлению, и Гренландия перейдет под контроль США.

