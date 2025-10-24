Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    Спецпредставитель президента РФ находится с визитом в США

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 15:45
    Спецпредставитель президента РФ находится с визитом в США

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев находится с визитом в Вашингтон для проведжения переговоров с представителями администрации президента СГВА.

    Как передает Rerport, об этом сообщает телеканал CNN.

    Отмечается, что темой обсуждений будет продолжение дискуссий об отношениях между двумя странами.

    По данным Axios, с ним проведет переговоры спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    Ранее источник сообщил о том, что правительство Соединенных Штатов временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США.

    Кирилл Дмитрией США Россия Стив Уиткофф
    Rusiya prezidentinin xüsusi nümayəndəsi ABŞ-də səfərdədir

