Спецпредставитель президента РФ находится с визитом в США
Другие страны
- 24 октября, 2025
- 15:45
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев находится с визитом в Вашингтон для проведжения переговоров с представителями администрации президента СГВА.
Как передает Rerport, об этом сообщает телеканал CNN.
Отмечается, что темой обсуждений будет продолжение дискуссий об отношениях между двумя странами.
По данным Axios, с ним проведет переговоры спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
Ранее источник сообщил о том, что правительство Соединенных Штатов временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США.
