Спецпредставитель президента РФ находится с визитом в США

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев находится с визитом в Вашингтон для проведжения переговоров с представителями администрации президента СГВА.

Как передает Rerport, об этом сообщает телеканал CNN.

Отмечается, что темой обсуждений будет продолжение дискуссий об отношениях между двумя странами.

По данным Axios, с ним проведет переговоры спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее источник сообщил о том, что правительство Соединенных Штатов временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в США.